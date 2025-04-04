Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло в Советском и Кировском округах города.
Машины продолжают проваливаться в ямы на омских дорогах. Как сообщают в соцсетях горожане, сегодня в городке Нефтяников «ушла под землю» грузовая «газель».
Еще один инцидент произошел в Кировском округе, на улице Туполева. По словам горожан, «мусоровоз сел в лужу по самые оси».
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·Происшествия

Это произошло в Советском и Кировском округах города.
Машины продолжают проваливаться в ямы на омских дорогах. Как сообщают в соцсетях горожане, сегодня в городке Нефтяников «ушла под землю» грузовая «газель».
Еще один инцидент произошел в Кировском округе, на улице Туполева. По словам горожан, «мусоровоз сел в лужу по самые оси».
1075