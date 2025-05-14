Омск-Информ
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·Общество

Врач отметил пользу зеленого салата для здоровья.
Диетолог Джон Шарффенберг поделился своими рекомендациями относительно здорового образа жизни и правильного питания. По словам специалиста, придерживаясь определенных правил в питании, человек способен существенно уменьшить вероятность преждевременной смерти.
Диетолог обратил внимание на необходимость включения зеленых салатов в повседневное меню, подчеркнув их пользу для здоровья и снижение риска смертности.
– У людей, которые едят салаты каждый день, значительно снижается риск смерти, поэтому я тоже начал есть зеленые салаты, – сообщил доктор изданию El Español.
Шарффенберг также рекомендовал ограничить потребление продуктов глубокой переработки, включающих различные добавки и консерванты. Мясо и жиры животного происхождения эксперт советует минимизировать либо вовсе исключить из рациона, делая акцент на преимущественном употреблении растительной пищи.
Мария Филимонова
·Общество

Врач отметил пользу зеленого салата для здоровья.
Диетолог Джон Шарффенберг поделился своими рекомендациями относительно здорового образа жизни и правильного питания. По словам специалиста, придерживаясь определенных правил в питании, человек способен существенно уменьшить вероятность преждевременной смерти.
Диетолог обратил внимание на необходимость включения зеленых салатов в повседневное меню, подчеркнув их пользу для здоровья и снижение риска смертности.
– У людей, которые едят салаты каждый день, значительно снижается риск смерти, поэтому я тоже начал есть зеленые салаты, – сообщил доктор изданию El Español.
Шарффенберг также рекомендовал ограничить потребление продуктов глубокой переработки, включающих различные добавки и консерванты. Мясо и жиры животного происхождения эксперт советует минимизировать либо вовсе исключить из рациона, делая акцент на преимущественном употреблении растительной пищи.
Мария Филимонова