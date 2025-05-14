Врач отметил пользу зеленого салата для здоровья.
Диетолог Джон Шарффенберг поделился своими рекомендациями относительно здорового образа жизни и правильного питания. По словам специалиста, придерживаясь определенных правил в питании, человек способен существенно уменьшить вероятность преждевременной смерти.
Диетолог обратил внимание на необходимость включения зеленых салатов в повседневное меню, подчеркнув их пользу для здоровья и снижение риска смертности.
– У людей, которые едят салаты каждый день, значительно снижается риск смерти, поэтому я тоже начал есть зеленые салаты, – сообщил доктор изданию El Español.
Шарффенберг также рекомендовал ограничить потребление продуктов глубокой переработки, включающих различные добавки и консерванты. Мясо и жиры животного происхождения эксперт советует минимизировать либо вовсе исключить из рациона, делая акцент на преимущественном употреблении растительной пищи.