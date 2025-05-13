У него остались жена и дочь.

Сегодня, 13 мая, в Исилькуле открыли мемориальную доску, посвященную памяти Максима Легачева. Как сообщает районная администрация, 3 апреля 31-летний мужчина погиб на СВО. Это произошло в боях в районе населенного пункта Нестайлово.

Максим родился 18 сентября 1993 года в городе Исилькуле. Он – выпускник исилькульской школы № 1 (на стене которой и поместили доску).

– В школе Максим был добрым, веселым, отзывчивым парнем, имеющим большое количество друзей и всегда готовым прийти на помощь. Любил спорт, с 9 лет посещал секцию по греко-римской борьбе, – отметили в администрации.

В 2013 году он окончил профессионально-педагогический колледж по специальности «физическая культура». В этом же году отправился в армию. Уже тогда он выполнял задания в приграничной зоне и получил медаль «За возвращение Крыма». Также во время службы он получил медаль «Участнику специальной военной операции»; медаль «За храбрость» 2 степени, медаль «За отвагу» 1 степени. Посмертно его также наградили орденом Мужества.

У военнослужащего остались жена и дочь.