Омск-Информ
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·Происшествия

Сестра пропавшего не видела его много лет.

В омский отдел УМВД № 11 обратилась 61-летняя женщина, сообщившая о потере контакта с братом – 59-летним Ринатом Ибатулиным. Пенсионерка подчеркнула, что долгое время ничего не знала о судьбе близкого родственника.

Характеристика разыскиваемого: рост 170–175 см, худощавое телосложение, смуглая кожа, темные волосы, короткая стрижка. Пенсионерка также указала уникальную особую примету – отсутствие обеих стоп.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Рината Ибатулина, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02, 8-904-073-65-09, 8-904-070-58-65 или 102.

Олег Кипорук
·Происшествия

Сестра пропавшего не видела его много лет.

В омский отдел УМВД № 11 обратилась 61-летняя женщина, сообщившая о потере контакта с братом – 59-летним Ринатом Ибатулиным. Пенсионерка подчеркнула, что долгое время ничего не знала о судьбе близкого родственника.

Характеристика разыскиваемого: рост 170–175 см, худощавое телосложение, смуглая кожа, темные волосы, короткая стрижка. Пенсионерка также указала уникальную особую примету – отсутствие обеих стоп.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать Рината Ибатулина, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02, 8-904-073-65-09, 8-904-070-58-65 или 102.

Олег Кипорук