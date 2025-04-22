Мужчину ищут уже месяц.

Волонтеры ПСО «ДоброСпас» объявили о розыске 37-летнего Николая Фролкина. Мужчину ищут с 21 марта, последнее место, где его видели, – село Могильно-Посельское Большереченского района. Сам он живет в селе Чебаклы.

Приметы: рост 171 см, телосложение худощавое, короткие светлые волосы.

Изособых примет выделяются: татуировка «Коля» на правом запястье, тату с кельтским узором на правом плече и 2-сантиметровый шрам на левой щеке.

Был одет в черную куртку, темные штаны, зеленые сапоги по колено и черную шапку.

Если вам известна какая-либо информация о местоположении Николая, сообщите об этом по телефонам: 8-999-470-10-08,8-999-453-77-10 или 102.