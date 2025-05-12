Дедушка вышел из дома в начале месяца и не вернулся.

Представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» о поисках 86-летнего пенсионера Василия Гевленко. Он вышел из дома 2 мая этого года, но обратно не вернулся. Родные мужчины и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают его уже больше недели.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в синий спортивный костюм и желтую рубашку.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем, просим связаться с волонтерами или полицией по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.