Мужчина ушел из дома и не вернулся.

Сотрудники омской полиции ищут 67-летнего Владимира Лещева, который вышел из дома на улице Таллинской 13 сентября прошлого года и не вернулся.

Приметы Владимира: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы с проседью, карие глаза.

Особая примета: на левой руке отсутствует мизинец. На момент ухода был одет в светло-серую ветровку, синие джинсы, темную обувь.

Если вы знаете что-то о местонахождении пропавшего, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19 или 102.