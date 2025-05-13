Омск-Информ
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·Общество

Только на территории Полтавского района пострадали 44 дома.
Специалисты оценили ущерб, который причинил районам Омской области ураганный ветер, наблюдавшийся в регионе в конце апреля. Он снес крыши домов в селах Полтавского и Исилькульского районов.
Как стало известно «Омск-информу», в Полтавском районе ущерб достиг 697 тыс. рублей.
– Пострадали дома в Шахово – 14, Ворошилово – 29 и Буденном – 1. Всего было повреждено 44 дома. Кроме того, пострадали крыши двух школ, – сообщила и.о. главы Полтавского района Валерия Никитина.
Жители уже починили пострадавшие крыши. Частично ремонт оплатил бюджет района.
Напомним, ураганный ветер, который стал виновником этих разрушений, наблюдался в Омской области 28 апреля. Насколько пострадал Исилькульский район, пока неизвестно.
·Общество

Только на территории Полтавского района пострадали 44 дома.
Специалисты оценили ущерб, который причинил районам Омской области ураганный ветер, наблюдавшийся в регионе в конце апреля. Он снес крыши домов в селах Полтавского и Исилькульского районов.
Как стало известно «Омск-информу», в Полтавском районе ущерб достиг 697 тыс. рублей.
– Пострадали дома в Шахово – 14, Ворошилово – 29 и Буденном – 1. Всего было повреждено 44 дома. Кроме того, пострадали крыши двух школ, – сообщила и.о. главы Полтавского района Валерия Никитина.
Жители уже починили пострадавшие крыши. Частично ремонт оплатил бюджет района.
Напомним, ураганный ветер, который стал виновником этих разрушений, наблюдался в Омской области 28 апреля. Насколько пострадал Исилькульский район, пока неизвестно.