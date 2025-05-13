Омичи смогут посетить три локации от омского вуза.

В Омске 17 мая пройдет «Ночь музеев». Мероприятие начнется в 18:00 и будет продолжаться до 00:00 часов. Омский ГАУ примет участие в ежегодной всероссийской акции.

В этом году акция называется «Ночь музеев в молодежной столице». Музеи и творческие сообщества откроют свои двери для гостей. Омичей ждут выставки, экскурсии и мастер-классы.

Омский ГАУ откроет три площадки:

Музей истории геодезии и землеустройства Омского ГАУ.

Время работы с 18:00 до 22:00. Выставка измерительных приборов «Геодезия в объективе», мастер-класс «GeoПрофи» и мастер-класс «Пилоты БПЛА».

Ботанический сад Омского ГАУ.

Время работы с 16:00 до 21:00. Будут проводиться экскурсии по ботаническому саду.

Анатомический музей Института ветеринарной медицины и биотехнологии.

Время работы с 18:00 до 00:00. Пройдет интерактивная экскурсия по выставке остеологических препаратов домашних, диких и экзотических животных.

Побывать в музеях в день акции можно следующими способами:

Купить билет с лояльностями от Туристского информционного центра Омской области. Доступны три тарифа: билеты на шаттл, буклеты со скидками на вход в музеи и специальными предложениями от партнеров акции, комплексный билет (билет на шаттл и скидочный буклет).

Приобрести билет в кассе конкретного музея-участника.

Купить электронный билет на сайте конкретного музея-участника.

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ФГБОУ ВО Омский ГАУ. ИНН 5502030791. Реклама