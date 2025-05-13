Сельчанка попалась на распространенную уловку.

Преподаватель информатики из Одесского района Омской области обратилась в правоохранительные органы с заявлением о неправомерном доступе к ее аккаунту на сайте «Госуслуги».

Педагог сообщила, что получила подозрительное сообщение от знакомого с вложенной ссылкой, сопровождаемой провокационным текстом: «Посмотри на фото, не ты ли это?». Перешедшая по данной ссылке жертва скачала вирусное программное обеспечение, которое парализовало работу устройства.

Позже при попытке авторизоваться на портале госуслуг, пострадавшая обнаружила свою учетную запись заблокированной. Быстро восстановив доступ, она продолжила пользоваться ресурсом. Через месяц женщине начали поступать уведомления о задолженности по двум микрозаймам общей суммой свыше 27 тысяч рублей, которые она не брала самостоятельно.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.