Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Она будет состоять из пяти двухэтажных домов.
Власти Омской области приступили к строительству социальной деревни в поселке Северный. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Проект предполагает возведение пяти двухэтажных домов, где инвалиды смогут жить в приближенных к домашним условиям. Там им будут оказывать услуги по реабилитации, абилитации и адаптации к самостоятельной жизни.
Сдать объект планируется в 2026 году.
·Общество

Она будет состоять из пяти двухэтажных домов.
Власти Омской области приступили к строительству социальной деревни в поселке Северный. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Проект предполагает возведение пяти двухэтажных домов, где инвалиды смогут жить в приближенных к домашним условиям. Там им будут оказывать услуги по реабилитации, абилитации и адаптации к самостоятельной жизни.
Сдать объект планируется в 2026 году.