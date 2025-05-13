Недостаток сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Гастроэнтеролог Саурабх Сетхи выступил с предупреждением относительно привычки поздно ложиться спать. В интервью изданию Surrey Live специалист рассказал, что регулярные задержки перед сном грозят значительным ухудшением здоровья человека.
Недостаточный ночной отдых ведет сначала к увеличению массы тела, вслед за ним развивается постоянная усталость и подавленное настроение. Недостаток сна значительно снижает когнитивные способности, затрудняя процессы концентрации внимания и ясности мышления, пояснил доктор Сетхи изданию Surrey Live.
По словам врача, систематический недостаток сна отрицательно сказывается практически на всех органах и системах организма. Гормональный дисбаланс, сбои в работе желудочно-кишечного тракта и печени становятся неизбежностью при регулярных нарушениях режима сна. Психоэмоциональное состояние также подвергается негативному воздействию от недостатка отдыха.
Чтобы избежать неприятных последствий, врач рекомендует соблюдать режим и стараться засыпать ежедневно в одно и то же время, обязательно до наступления полуночи. Оптимальная продолжительность сна должна составлять семь-девять часов ежесуточно.