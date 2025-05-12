Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Движение в сторону Левого берега теперь открывают раньше.
Мэр Омска Сергей Шелест проинформировал жителей о внесении изменений в работу светофора, регулирующего полосу переменного направления на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. С сегодняшнего дня, 12 мая, вечером разрешение проезда в сторону Левого берега открывается не в привычное время 19:45, а раньше – ровно в 19:20.
– Принятые меры обусловлены частичным перераспределением транспортных потоков по альтернативным маршрутам, в том числе в связи с завершившимися домашними матчами «Авангарда» на «G-Drive Арене», – сообщил мэр.
Водителей просят внимательнее относиться к изменениям и заранее планировать маршруты передвижения.
Мария Филимонова
·Общество

Движение в сторону Левого берега теперь открывают раньше.
Мэр Омска Сергей Шелест проинформировал жителей о внесении изменений в работу светофора, регулирующего полосу переменного направления на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. С сегодняшнего дня, 12 мая, вечером разрешение проезда в сторону Левого берега открывается не в привычное время 19:45, а раньше – ровно в 19:20.
– Принятые меры обусловлены частичным перераспределением транспортных потоков по альтернативным маршрутам, в том числе в связи с завершившимися домашними матчами «Авангарда» на «G-Drive Арене», – сообщил мэр.
Водителей просят внимательнее относиться к изменениям и заранее планировать маршруты передвижения.
Мария Филимонова