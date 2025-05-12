Причина конфликта не уточняется.
Вчера, 11 мая, в социальных сетях распространилось сообщение о конфликте, произошедшем в одном из пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса в Омске. Пользовательница социальной сети «ВКонтакте» рассказала в сообществе «Инцидент Омск», что посетительница набросилась на сотрудницу.
– На одном из ПВЗ в Омске девушка напала на сотрудницу «Вайлдберриз». Причины конфликта не уточняются, – говорится в сообщении.
Судя по видео, женщина агрессивно хватает вторую за волосы и держит за руки, пытаясь нанести физический вред, тогда как сотрудница ПВЗ активно сопротивляется и пытается освободиться. Местонахождение пункта выдачи, где произошел инцидент, не уточняется.
Это уже второй подобный случай за короткий промежуток времени. Напомним, в феврале этого года мужчина устроил драку в другом пункте выдачи Омска, нападая на работника. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс благодаря записи с камер видеонаблюдения.