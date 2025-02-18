Полицейские выяснили, что нападающим является ранее судимый мужчина.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который вечером в понедельник, 17 февраля, избил работника пункта выдачи заказов. Инцидент произошел на Космическом проспекте. Правоохранители изъяли запись с камеры видеонаблюдения, а также истребовали медицинские документы пострадавшего.

– По факту произошедшего в отделе полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступления, совершенные с применением насилия», – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве отмечают, что телесные повреждения были нанесены неизвестным, однако сама формулировка статьи, по которой возбуждено уголовное дело, говорит, что личность предполагаемого преступника установлена – это ранее судимый человек.

Областная прокуратура уточняет, что пострадавшему работнику пункта выдачи 25 лет. Нападавший нанес ему множество ударов руками и ногами. Надзорное ведомство поставило на контроль расследование уголовного дела.