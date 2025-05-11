Архитекторы и общественники приглашают на стратегическую сессию о будущем «Электроточки».

20 мая состоится стратегическая сессия «Будущее пространства «Электроточки» в Омске», ее организаторами стали Омский союз архитекторов и команда «Город решает». Речь идет о квартале по улицам Потанина – Маркса – Бульварная – Театральная, все это территория бывшего завода «Электроточприбор».

Приглашают заинтересованных людей, чтобы поговорить о будущем, как подчеркивают организаторы, желаемом и нежелательном этой территории. В пример таких встреч ставят совместное обсуждение Любинского проспекта, Воскресенского сквера, Городского сада, набережной Тухачевского, а пустырь вдоль бульвара Архитекторов скоро превратится в парк Драверта не без участия общественности.

Ждут всех 20 мая в 16:00 в офисе «Джемс» (Gems development) на пр. Карла Маркса, д. 18/28, 3-й этаж.