Омск-Информ
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·Общество

На мосту 60-летия ВЛКСМ возобновляют реверсивное движение.

Накануне рабочей недели в Омске на мосту у Телецентра открывают еще одну полосу для движения автотранспорта и возобновляют реверсивное движение. Оно было отменено в связи с началом нового этапа ремонта сооружения, в рамках которого к существующей тепломагистрали подключается новый трубопровод.

Капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ планируется завершить до 1 ноября 2026 года. Из бюджетов всех уровней на ремонт объекта и перенос тепловой магистральной сети направлены 3 млрд рублей. Подрядчиком является компания «Стройтраст».

Наталья Корнеева
·Общество

На мосту 60-летия ВЛКСМ возобновляют реверсивное движение.

Накануне рабочей недели в Омске на мосту у Телецентра открывают еще одну полосу для движения автотранспорта и возобновляют реверсивное движение. Оно было отменено в связи с началом нового этапа ремонта сооружения, в рамках которого к существующей тепломагистрали подключается новый трубопровод.

Капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ планируется завершить до 1 ноября 2026 года. Из бюджетов всех уровней на ремонт объекта и перенос тепловой магистральной сети направлены 3 млрд рублей. Подрядчиком является компания «Стройтраст».

Наталья Корнеева