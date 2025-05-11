Дожди и ветер придут в регион уже в начале рабочей недели.

В Омской области будет без существенных осадков в последний выходной день мая, рабочая неделя начнется с порывистого ветра и дождей. По прогнозу Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая будет облачно с прояснениями, +15…+18, на севере до +8. Ветер северо-западный 6–11 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

В ночь с 11 на 12 мая в регион придет дождливая погода и продержится, судя по прогнозным данным, до конца недели. При этом Омскую область накроет и грозовой фронт.

В понедельник, 12 мая, будет облачно, температура воздуха днем ожидается в пределах +20, по северу до +10. Ветер западный, порывистый, до 15 м/с.

Добавим, что на сервисе Gismeteo публикуется прогноз погоды на месяц, в Омской области май ожидается дождливым и прохладным.