На торгах ушли в частные руки УАЗы и ГАЗ с выработанным ресурсом и выявленными неисправностями.

В Омской области подвели итоги майских торгов по выкупу списанного военного автотранспорта. На аукцион были выставлены легковые автомобили с большим пробегом, ранее состоявшие на балансе автомобильной службы.

Среди проданных машин - УАЗ-315195 2007 года выпуска, который прошёл более 526 тысяч километров. Его стоимость на торгах составила 175,5 тысячи рублей. ГАЗ-2705 2006 года с пробегом свыше 322 тысяч километров был выкуплен почти вдвое дороже - за 204,9 тысячи рублей. Также реализован УАЗ-315196 2011 года, который «намотал» более 407 тысяч километров.

Все транспортные средства имели технические неисправности, не позволяющие использовать их по назначению в дальнейшем. Новыми владельцами стали индивидуальные предприниматели - каждый автомобиль ушел в разные руки.