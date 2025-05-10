Коммунальные службы очистили десятки улиц и продолжают работы в общественно значимых местах.

В минувшие сутки было убрано порядка 15,5 тонны отходов с улиц и общественных территорий Омска. Такую информацию предоставило Управление дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ).

Работы по механизированной уборке продолжаются и сегодня. Коммунальные службы уделяют особое внимание прибордюрной части проезжих частей и сбору видового мусора в общественно значимых местах. Это включает Ленинградский мост вместе с прилегающими транспортными развязками, улицы Суворова, Транссибирская, 60 лет Победы, парк 30-летия Победы и площадь у железнодорожного вокзала.

Также специалисты ведут уборку на Черлакском тракте и ряде улиц города, включая проспект Королева и Менделеева, улицы Масленникова, Маяковского, Лизы Чайкиной, Богдана Хмельницкого, Кирова, 15-я Рабочая, 75-я Гвардейской Бригады, 50 лет ВЛКСМ, Петра Осминина, Романенко, Панфилова, 3-я и 4-я Транспортная, Березовая, Заозерная, 22 Апреля, Нефтезаводская и Химиков.

Работы по уборке осуществляются в ходе сезонного наведения порядка после зимнего периода и массовых мероприятий ко Дню Победы.