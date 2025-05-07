В вузе состоялось несколько мероприятий, где почтили память бойцов Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Победы в ОмГАУ прошли торжественные мероприятия, направленные на то, чтобы отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В университете состоялся праздничный митинг.

На мероприятии присутствовали не только сотрудники и студенты вуза. В числе гостей были ректор ОмГАУ Оксана Шумакова, замминистра Минсельхоза Омской области Николай Филонов, а также председатель ассоциации «Народный фермер» Максим Левшунов.

Отличники учебы, победители научных конференций, спортивных соревнований и лауреаты творческих конкурсов возложили особую гирлянду к Стеле Памяти. Она посвящена бойцам, которые пали в сражениях Великой Отечественной войны.

В Студенческом дворце культуры прошел праздничный концерт. В фойе здания развернулась выставка с биографиями ветеранов Великой Отечественной войны, которые учились и работали в университете. А в музее истории вуза была представлена выставка с экспонатами того времени.

Также на мероприятии почтили память выпускников ОмГАУ, которые погибли во время СВО. Орденом Мужества (посмертно) награждены: Вячеслав Корнейчук и Алексей Елисеев. Также за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Сергея Мельникова представили к присвоению звания Героя РФ и награждению медалью «Золотая Звезда» (посмертно).

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.