Решающий матч состоялся в ледовом дворце имени Евгения Шастина. Обладателями кубка стала команда «Авангард».

В Омской области прошел региональный турнир по хоккею с шайбой имени Евгения Хацея. Семь месяцев команды из Омска и восьми районов области сражались за победу. Соревновались полторы тысячи спортсменов в возрасте 9–12 лет. Крупный юношеский турнир традиционно является первой ступенью в спортивной карьере для многих талантливых хоккеистов.

– Наш прославленный олимпийский чемпион, уроженец Омска Виктор Блинов когда-то начинал свой путь в большой спорт с таких соревнований. Благодаря поддержке ОНПЗ три года назад нам удалось возродить детское первенство, которое не проводилось с 1991 года. Ребята из Омска и области получили шанс проявить себя и сделать шаги навстречу большому спорту, – отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков.

Детское первенство проводится третий год в рамках проекта «Хоккей для всех». Инициатором стала региональная Федерация хоккея при содействии регионального министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Проект реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В соревнованиях участвуют любители, а также воспитанники спортивных школ и секций. Турнир создан в память о мастере спорта международного класса, экс-директоре хоккейной академии «Авангард» Евгении Хацее.

– Омский НПЗ создает равные возможности для поддержания здорового образа жизни жителей региона. «Хоккей для всех» – это не только занятия спортом, но и участие в соревнованиях различного уровня. Соперничество подстегивает игроков к дальнейшему развитию и совершенствованию своих навыков. Эти качества ценятся и в спорте, и в профессии. По ним в том числе отбирают будущих специалистов на ОНПЗ, – подчеркнул генеральный директор предприятия Олег Белявский.

Решающий матч состоялся в ледовом дворце имени Евгения Шастина – обладателями кубка стала команда «Авангард».