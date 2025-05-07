Известный омский психотерапевт Николай Кошелев рассказал, как мошенникам удается «взламывать» сознание людей.

Дня не проходит без сообщений о новых жертвах мошенников. Только в прошлом году омичи суммарно лишились по разным преступным схемам около миллиарда рублей. И скорее всего, это только «верхушка айсберга».

Отдают свои сбережения и даже входят в долги нередко богатые и знаменитые. Недавно бывшая самарская чиновница лишилась более 420 млн рублей, а известному композитору из Питера нанесли материальный ущерб почти на 19 млн рублей. Казалось бы, если человек сумел хорошо заработать, значит он и умен, и расчетлив. Но, судя по резонансным случаям, ни социальный статус, ни образовательный уровень, ни жизненный опыт не создают никакого иммунитета против действий мошенников. Обозреватель РИА «Омск-информ» побеседовал с известным омским психотерапевтом, психологом, неврологом, мастером эриксоновского гипноза Николаем Кошелевым, чтобы разобраться, как и кому удается «взламывать» сознание людей.

Убить в гипнозе

– Николай Иванович, всегда считалось, что человек не может совершить под воздействием гипноза то, что противоречит его глубинным убеждениям, базовым ценностям. Например, убить близкого. Но сейчас уже не отрицается, что жертвы мошенников, отдающие свою недвижимость, накопления, драгоценности незнакомым людям, подвергаются гипнозу или какой-то иной психологической обработке. Что вы думаете по этому поводу?

– Долгое время действительно считалось, что невозможно заставить человека под гипнозом совершить убийство, если он никогда бы этого не сделал в нормальном состоянии. Но недавно институт психологии мышления и поведения в Пало-Альто (Калифорния) получил данные, что на самом деле человек может совершить убийство в гипнозе.

Бывшая самарская чиновница, которая несколько дней переводила средства на «безопасные счета», игнорировала предупреждения сотрудников банка, что она имеет дело с мошенниками. Вероятно, у этой женщины было глубочайшее убеждение, что ее-то уж точно не обманешь, уж она-то точно знает, как зарабатывать деньги, и получше многих остальных. На жадности ее и поймали мошенники.

«Голосом спецслужб»

– Что-то объединяет людей, которые велись на действия мошенников?

– У меня много знакомых, которые подвергались атакам мошенников. Принципы всегда одни. На первом этапе звонящий входит в доверие: уже на первых минутах общения у жертвы создается ощущение, что она знакома с собеседником чуть ли не всю жизнь. Технологии входа в доверие хорошо отработаны. Не нами – западными военными психологами. Закрытые технологии влияния начали активно изучаться и применяться сразу после войны, с 40-х годов прошлого столетия. Используются те же схемы, что и в саентологии. А саентология, я считаю, продукт спецслужб.

Не буду говорить, какие конкретно технологии применяются, но они изучаются в психотерапии, да и в социальном инжиниринге используются. Стать своим, практически родным, можно в течение нескольких минут. За этим следует резкий контрастный переход на «металлический» голос или «голос спецслужб». Он парализует волю взрослых, потому что практически все, кто попадается на это, прошли в детстве испытания «металлическим» голосом мамы, папы, бабушки или кого-то из авторитарных близких взрослых. Речь – о тяжелой форме витальных скрытых страхов, которые не проявляются в обычной жизни. Но многие в детстве были беззащитны перед таким голосом, который вызывал особое ощущение «паралича», дрожания во всем теле. Все это включается, когда, уже будучи взрослым, человек слышит по телефону такой голос.

Очень важный момент: все, кто попадаются на такие «удочки», как правило, обладают образным мышление. Эмоционально-образное мышление – это детский тип мышления, в котором нет логики. Не привилось критическое, логичное, абстрактное мышление.

Мошенники также научились слышать ключевые слова. И сразу составляют обратную речь, используя их. Обычный человек не может этому противостоять.

Я уже не раз говорил: примерно в 2015 году мы перешли на парадигму эмоционально-образного мышления. Сплошные охи-вздохи. Единственное успокаивает, что на один мошеннический развод приходится несколько тысяч обзвонов. Далеко не все попадаются.

Придумали англичане

– То есть технология обмана пришла извне?

– Уверен, это не наша и не украинская, а западная технология. Очень вероятно, что приложили руку специалисты из Тавистокского института человеческих отношений (Лондон), где велись разработки технологий контроля массового сознания.

Телефонные мошенники и наши коучи – блогеры, они же инфоцыгане, подготовлены одними и теми же специалистами. Их учат, как воздействовать на массовое сознание людей. А началось все у нас в стране еще в 90-е годы, с тренингов личностного роста. В Омске, кстати, первые такие тренинги организовывали именно англичане.

Вот представьте, как можно воздействовать на население с массовым детским образным типом мышления! А именно он и привился в последние годы с нашей стране.

На всех ступенях образования совершенно запустили логику. Надо возвращать в обучение логику, развивать абстрактное мышление, учиться решать какие-то парадоксальные задачи, чтобы мозги включались.

Жадность, различные страхи и эго – вот «три кита», типичные эмоциональные состояния, на которых и играют злоумышленники.

Например, когда вдруг обращается «эфэсбэшник» с просьбой помочь, это работает на эго: «О, какой я крутой!»

Люди – новая нефть

– Кроме мошенников высокого уровня, есть и так называемые кол-центры – российские тюремные и украинские. Они тоже работают по каким-то технологиям?

– Тюремные и украинские кол-центы работают по другой технологии. Рассчитаны они больше «на лоха». Точно так же людей разводят на рынках. Это немножко другое. Они давят на что-то, пугают.

Я удивляюсь легкости, с которой наших сограждан разводят мошенники. Всегда оценивал нас как самодостаточных взрослых людей. Но оказалось, что многие ведут себя как дети. И удивляет бездействие или недостаточное реагирование со стороны банков, где широко применяется искусственный интеллект. Когда они хотят, они многое могут.

– По новым правилам пострадавшие получат возможность не выплачивать кредиты, оформленные мошенниками, с 1 сентября этого года. Вот и поглядим, как зашевелятся банки.

– Возможно, люди начнут терять меньше денег в результате изменений в законодательстве. Но мошенники постоянно придумывают новые схемы. У нас, к сожалению, просто нет специалистов – военных психологов такого же уровня, как на Западе. К тому же всегда найдутся те, кто извлекает выгоду, управляя сознанием людей. И это не только мошенники. Мышление человека – новая нефть. Зная, как он мыслит, им можно управлять как угодно.

Спасение утопающих…

– Как обезопаситься от мошенников?

– Для начала включите интуицию. Если звонит незнакомый человек и что-то навязывает, сразу же прерывайте контакт. Не нужно хамить, это чревато возможными неприятностями. Идеальный вариант ответа «майору ФСБ»: «Я прямо сейчас могу к вам подняться, какой номер вашего кабинета?» Ваш собеседник тут же прекратит общение сам.

Важно не переоценивать себя. Мошенники высокого уровня найдут подход к представителю любого сословия. Попадаются и большие ученые, и бизнесмены, и чиновники. Даже инфоцыгане умудряются развести на деньги таких же коучей и блогеров-миллионников.

– Сейчас все чаще используются дипфейки, и это только начало…

– Дальше будет страшнее и страшнее. Единственное, что я четко знаю: когда исчезает эффект новизны какого-то явления, включается критическое мышление. Хотя эффект новизны для каждого индивидуален, существует и общее массовое сознание. Некая критическая масса, после которой все это не работает. Когда над какими-то мошенническими схемами начнут в автобусах хохотать, они перестанут работать. Но пока еще до критической массы дело не дошло, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Вылечить психосоматику

– Из-за мошенников многие боятся гипноза. Скажите что-нибудь в его защиту.

– Современные техники гипноза – очень позитивные изобретения. В работе с психосоматикой гипноз – один из самых эффективных методов. Иногда можно помочь, когда таблетки бессильны. Сейчас какой только психосоматики не увидишь!

Язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, кожные расстройства, гипертония, дистония по гипертоническому типу с повышенным артериальным давлением… Я считаю, что бронхиальной астмы у ребенка до 14 лет не бывает, есть бронхит с астмоидным компонентом, который прекрасно лечится именно гипнозом. Какие-то речевые сбивки, заикание, неврозы – тоже убирает гипноз.

На подсознание возможно воздействие без погружения в гипнотический сон. Есть современные формы – без исключения сознания. И они очень хорошо работают на исцеление.