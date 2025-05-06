Сеть кафе откроется уже летом, но руководство муниципальных рынков категорически отказывается раскрывать детали бизнес-проекта.

Несколько странная ситуация сложилась вокруг, казалось бы, социально значимого бизнес-проекта на Ленинском рынке Омска. На июнь там запланировано открытие фудкорта на 14 точек питания. Арендаторы уже определены.

– Ориентировочно будет открыто 14 точек питания. Есть понимание, что это будут за виды кухонь. Список есть. Скажу, что на сегодняшний день все точки заполнены. Что касается посадочных мест для посетителей, то ориентировочно их будет 50–60, – цитирует «РБК Омск» источник в АО «Муниципальные рынки».

Сейчас на популярном рынке готовят локацию: выполняют косметический ремонт и устраивают коммуникации. Под цели устройства точек общепита в прошлом году власти провели несколько закупок на общую сумму около 3,5 млн рублей. За 150 тысяч разработали дизайн-проект локации, за 2 млн рублей – сделали пол из керамогранита на первом этаже и за 1,3 млн рублей выполнили перегородки для фудкорта.

Глава «Муниципальных рынков» Илья Очкин категорически отказался назвать цель открытия фудкорта на Ленинском рынке.

– Я не уполномочен давать комментарии. Это сфера ответственности департамента имущественных отношений Омска, – заявил Очкин «Омск-информу».

Пока официального ответа от ведомства не пришло. История с фудкортом на Ленинском рынке, казалось бы, рядовым проектом, приобретает странную секретность. «Омск-информ» будет следить за развитием событий.