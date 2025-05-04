Омск-Информ
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·Общество

В южной половине региона ожидается жара, а в северной – прохлада.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 мая, в Омской области будет +13...+18 градусов. В северных районах прохладнее: +7...+12 градусов. По югу +23 °С.
Также в регионе местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах будет гроза. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
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·Общество

В южной половине региона ожидается жара, а в северной – прохлада.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 4 мая, в Омской области будет +13...+18 градусов. В северных районах прохладнее: +7...+12 градусов. По югу +23 °С.
Также в регионе местами пройдет небольшой дождь, в некоторых районах будет гроза. Скорость ветра может достигать 15–20 м/с.
1289