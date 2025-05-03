Встреча с альпаками подарит море позитива и радости.

Сегодня, 3 мая, состоялось техническое открытие первой городской резиденции альпак под названием «Пача Мама». Парк приглашает посетителей познакомиться с симпатичными обитателями, ощутить тепло мягких объятий и получить яркие впечатления от близкого контакта с удивительными существами.

Организаторы отмечают, что встреча с альпаками подарит гостям море положительных эмоций и создаст атмосферу гармонии и счастья. Животные ждут встречи с гостями, чтобы поделиться теплом и радостью.

Резиденция располагается в живописном парке «Зеленый остров» и работает в формате экскурсий по удобному расписанию:

В рабочие дни: с 12:00 до 20:00

В выходные дни: с 11:00 до 20:00

Ранее сообщалось, что в Омске построят еще один парк с альпаками. Он будет находиться в парке имени 30-летия ВЛКСМ.