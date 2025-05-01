Омск-Информ
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·Спорт

Традиционный фестиваль здорового образа жизни проводит Александр Шлеменко.

Александр «Шторм» Шлеменко объявил дату шестого фестиваля здорового образа жизни «Штормфеста», он пройдет 9 августа. Гостей фестиваля здорового образа жизни традиционно будет ждать много интересных и разнообразных локаций. Программа и место проведения будут известны позже, так же как и приглашенные звезды.

В прошлом году, пятый, юбилейный «Штормфест» состоялся на территории старого кадетского корпуса и собрал более 30 тысяч зрителей. В рамках мероприятия состоялся Гран-при по смешанным единоборствам, в завершение фестиваля выступила группа «25/17».

·Спорт

Традиционный фестиваль здорового образа жизни проводит Александр Шлеменко.

Александр «Шторм» Шлеменко объявил дату шестого фестиваля здорового образа жизни «Штормфеста», он пройдет 9 августа. Гостей фестиваля здорового образа жизни традиционно будет ждать много интересных и разнообразных локаций. Программа и место проведения будут известны позже, так же как и приглашенные звезды.

В прошлом году, пятый, юбилейный «Штормфест» состоялся на территории старого кадетского корпуса и собрал более 30 тысяч зрителей. В рамках мероприятия состоялся Гран-при по смешанным единоборствам, в завершение фестиваля выступила группа «25/17».