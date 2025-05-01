Чтобы посетить матчи МХЛ, необходимо было оформить бесплатные билеты.

30 апреля на «G-Drive Арене» состоялся четвертый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова, на лед вышли «Омские Ястребы» и «СКА-1946» из Санкт-Петербурга. Омичи уступили гостям со счетом 1:2.

По подсчетам, матч посетили 9492 зрителя, однако на матч пожаловались болельщики. Как они уверяют, им не досталось места на игру. Организаторы объявили, что посетить игры можно бесплатно, но необходимо оформить бесплатный билет.

– Билетов на игры «ястребов» на арене, вмещающей 12 000 человек, многим не хватило! Почему, спросите вы меня? Я отвечу. Ребятишки, играясь в телефоне, скупили все бесплатные билеты! Спекулянты тоже подтянулись – продают их на «Авито» по 500 рублей! На вчерашней и позавчерашней игре ястребов больше половины зала пустовала, а на сайте висела информация, что билетов нет! – написал один из болельщиков.

Действительно, на сайте объявлений есть предложения о продаже мест на бесплатные матчи.

Добавим, что счет в серии 1/2 финала Кубка Харламова становится 1:3. Команды возвращаются в Санкт-Петербург, где 3 мая пройдёт пятая игра.