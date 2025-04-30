Чиновники заявляют, что эта мера поможет в борьбе с заторами.

В омской мэрии придумали способ борьбы с пробками на проспекте Мира. С 8 мая будет отменена остановка «СибАДИ» в сторону центра города для всего общественного транспорта, кроме следующего на Левый берег через мост им. 60-летия ВЛКСМ.

– Посадка и высадка пассажиров на остальных маршрутах будет осуществляться на остановке «Медицинская академия». Тем самым мы планируем упорядочить движение по полосам и исключить хаотичные перестроения транспортных средств, вызванные остановкой пассажирского транспорта, замедляющей поток, – сообщили в мэрии.

Кроме того, департамент транспорта планирует установить светофор на проспекте Мира в районе примыкания выезда со стороны улицы 2-й Поселковой. В одной из фаз регулирования автомобили получат возможность выезжать со стороны улиц Поселковых с левым поворотом в сторону центра, что избавит их от разворота на проспекте Мира.