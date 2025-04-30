У участников акции есть шанс попасть в эфир телешоу на канале «Пятница!».

Для владельцев бизнеса, связанного с общественным питанием, Россельхозбанк предлагает стать участниками акции «Шеф в деле». Срок действия предложения продлен до 31 марта 2026 года (включительно).

Общие требования к участникам:

соответствие кода деятельности ОКВЭД 56 (основной или дополнительный), соответствие категории клиента:

новый клиент – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий в банке счетов и действующего договора эквайринга в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции,

действующий клиент – клиент сегмента микро и МСБ, не имеющий действующего договора эквайринга в течение 3 месяцев до даты начала периода проведения акции.

– Наша новая акция будет интересна бизнесменам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, – сказал директор омского Россельхозбанка Лев Янеев. – При этом можно быть как новым клиентом нашего банка, так и уже действующим. Сбалансированный набор продуктовых предложений позволит оптимизировать расходы на ведение дела, а уникальная возможность принять участие в шоу нашего амбассадора Константина Ивлева и побороться за денежный приз, даст хороший импульс для дальнейшего развития!

В рамках акции для участников действует специальный тариф:

стоимость тарифа в месяц – 0 рублей,

переводы на счета ЮЛ и ИП в другие банки – 0 рублей,

переводы на счета ЮЛ и ИП внутри Банка – 0 рублей,

переводы на счета ФЛ до 1 млн рублей – 0 %, далее от 1,5 %,

снятие наличных в кассе банка до 1 млн рублей – 0 %, далее от 3,5 %,

зачисление наличных средств на счет – 1 % от суммы зачисления,

0,4 % комиссия за эквайринг.

Кроме этого, у участников акции есть шанс попасть в эфир телешоу на канале «Пятница!» и участвовать в розыгрыше призового фонда в размере 10 млн рублей.

– Подобные акции всегда привлекают внимание бизнесменов, так как открывают новые возможности, – рассказал предприниматель Сергей Шиховцев. – Безусловно, участие в совместном проекте с таким известным шоуменом, как Константин Ивлев, – это отличный вариант продвижения своего бренда. Отмечу также интересные предложения по банковским продуктам непосредственно в рамках этой акции: бесплатные переводы помогают экономить.

Подробно об организаторе, правилах, сроках, месте проведения акции, количестве призов и условиях их получения уточняйте по ссылке маркетинговой акции «Шеф в деле». Правила проведения конкурса доступны по ссылкам.

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