Омск-Информ
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·Образование

В университете больше не будет первого проректора.
Омский педагогический университет не будет нанимать нового первого проректора. Должность, которую до недавнего времени занимал Иван Кротт, упразднят, сообщает портал «Город55».
Должность просуществовала всего полгода. Ее создали, когда Кротт ушел с поста министра образования Омской области и вернулся в ОмГПУ, где до этого работал ректором. Педуниверситетом он руководил с ноября 2019 года по апрель 2023-го. Затем по октябрь 2024 года занимал пост вице-губернатора, министра образования Омской области.
Накануне стало известно, что Иван Кротт будет назначен исполняющим обязанности ректора ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Сегодня он выступил с программным заявлением.
Андрей Андреев
·Образование

В университете больше не будет первого проректора.
Омский педагогический университет не будет нанимать нового первого проректора. Должность, которую до недавнего времени занимал Иван Кротт, упразднят, сообщает портал «Город55».
Должность просуществовала всего полгода. Ее создали, когда Кротт ушел с поста министра образования Омской области и вернулся в ОмГПУ, где до этого работал ректором. Педуниверситетом он руководил с ноября 2019 года по апрель 2023-го. Затем по октябрь 2024 года занимал пост вице-губернатора, министра образования Омской области.
Накануне стало известно, что Иван Кротт будет назначен исполняющим обязанности ректора ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Сегодня он выступил с программным заявлением.
Андрей Андреев