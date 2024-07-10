Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Руководить педагогическим вузом будет Наталья Макарова, избранная на этот пост в середине мая.

Минпросвещения РФ утвердил Наталью Макарову в должности ректора Омского государственного педагогического университета, сообщает официальный сайт вуза. Макарова была избрана ректором в середине мая, на утверждение результатов голосования коллектива университета ушло почти два месяца.

Соперницами Натальи Макаровой по выборам ректора были и.о. декана филфака Наталья Федяева и проректор ОмГПУ по учебной работе, декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. Должность руководителя университета стала вакантной в феврале 2023 года, когда прежний ректор Иван Кротт стал министром образования Омской области. После него в качестве исполняющей обязанности ректора ОмГПУ руководила Макарова.

·Образование

Руководить педагогическим вузом будет Наталья Макарова, избранная на этот пост в середине мая.

Минпросвещения РФ утвердил Наталью Макарову в должности ректора Омского государственного педагогического университета, сообщает официальный сайт вуза. Макарова была избрана ректором в середине мая, на утверждение результатов голосования коллектива университета ушло почти два месяца.

Соперницами Натальи Макаровой по выборам ректора были и.о. декана филфака Наталья Федяева и проректор ОмГПУ по учебной работе, декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. Должность руководителя университета стала вакантной в феврале 2023 года, когда прежний ректор Иван Кротт стал министром образования Омской области. После него в качестве исполняющей обязанности ректора ОмГПУ руководила Макарова.