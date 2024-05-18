Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Новым ректором университета стала Наталья Макарова. После ухода бывшего ректора Ивана Кротта она исполняла его обязанности.

В омском педагогическом университете назначили нового ректора. Им стала и.о. ректора Наталья Макарова.

На эту должность претендовали еще два кандидата – и.о. декана филфака Наталья Федяева и проректор ОмГПУ по учебной работе, декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. Однако Макарова набрала большинство голосов. Теперь результаты голосования должно утвердить Министерство просвещения России.

Отметим, что ректора в учебном заведении ищут с февраля прошлого года, когда руководитель вуза Иван Кротт был назначен министром образования.

·Образование

Новым ректором университета стала Наталья Макарова. После ухода бывшего ректора Ивана Кротта она исполняла его обязанности.

В омском педагогическом университете назначили нового ректора. Им стала и.о. ректора Наталья Макарова.

На эту должность претендовали еще два кандидата – и.о. декана филфака Наталья Федяева и проректор ОмГПУ по учебной работе, декан факультета истории, философии и права Елена Черненко. Однако Макарова набрала большинство голосов. Теперь результаты голосования должно утвердить Министерство просвещения России.

Отметим, что ректора в учебном заведении ищут с февраля прошлого года, когда руководитель вуза Иван Кротт был назначен министром образования.