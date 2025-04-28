Омск-Информ
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·Образование

Пока что он будет исполняющим обязанности.
Министерство науки и высшего образования России подписало приказ о назначении и.о. ректора Омского государственного университета. Как сообщают «Коммерческие вести», с 29 апреля им станет Иван Кротт.
Напомним, сегодня стало известно об отставке ректора ОмГУ Сергея Замятина. Он занимал этот пост с 20 декабря 2022 года, а до этого с 7 декабря 2021 года был исполняющим обязанности.
В свою очередь, Кротт был ректором ОмГПУ с ноября 2019 года по апрель 2023 года, после чего работал министром образования Омской области. Этот пост он покинул в октябре 2024 года и вернулся в педуниверситет на должность первого проректора.
·Образование

Пока что он будет исполняющим обязанности.
Министерство науки и высшего образования России подписало приказ о назначении и.о. ректора Омского государственного университета. Как сообщают «Коммерческие вести», с 29 апреля им станет Иван Кротт.
Напомним, сегодня стало известно об отставке ректора ОмГУ Сергея Замятина. Он занимал этот пост с 20 декабря 2022 года, а до этого с 7 декабря 2021 года был исполняющим обязанности.
В свою очередь, Кротт был ректором ОмГПУ с ноября 2019 года по апрель 2023 года, после чего работал министром образования Омской области. Этот пост он покинул в октябре 2024 года и вернулся в педуниверситет на должность первого проректора.