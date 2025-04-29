Акция скоро закончится, но еще можно успеть в ней поучаствовать.

Продолжается акция Россельхозбанка «Выгодные траты» для физических лиц по накопительному счету «Моя копилка». Всем клиентам, имеющим действующий счет, открытый с 17.07.2023, или открывающим новые накопительные счета «Моя копилка», доступна максимальная процентная ставка в размере 15 %. Предложение действует до 30 апреля 2025 года.

– Накопительные счета – это очень гибкий инструмент для вложения средств, – сказал заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк. – Он позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые более выгодные условия.

Базовая ставка по счету не меняется – 10,5 % годовых. Чтобы получить надбавку 4,5 %, согласно условиям акции, клиенту нужно совершить покупки по дебетовой карте «Своя»/«Своя Плюс» и/или кредитной карте «Своя кредитная карта» от 30 тысяч в месяц на остаток счета до 3 млн рублей. Таким образом, за покупки по карте можно получить до 15 % годовых на минимальный остаток за месяц. При сумме покупок до 30 тысяч рублей, а также без покупок действует базовая ставка.

– Удобство накопительного счета в том, что можно пополнять и снимать деньги в любой нужный момент, – объяснила клиентка Россельхозбанка в Омске Наталья Васильева. – Это один из самых простых, комфортных и понятных способов увеличить свои сбережения.

Процентная ставка по накопительному счету не фиксируется бессрочно и может быть изменена банком в зависимости от экономической ситуации.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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