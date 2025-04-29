Марьям Давлекамова объяснила, почему важно выбирать продукты с белками, полезными жирами и сложными углеводами.

Завтрак, который надолго дарит сытость, должен быть правильно сбалансирован и включать белки, здоровые жиры и сложные углеводы с клетчаткой. Об этом сообщил руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Марьям Давлекамова, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на Роскачество.

Специалист объяснила, что ощущение голода обусловлено сложными механизмами организма, важнейшую роль среди которых играет качество употребляемой пищи. По ее словам, продукты с быстрыми углеводами, такие как белый хлеб или сладкие хлопья, провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови, которое вскоре сменяется таким же быстрым снижением, вызывая желание вновь перекусить спустя один-два часа. Для долгого насыщения нужны белки и сложные углеводы.

– Это может быть, например, омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, каши, творог с льняным маслом и зеленью, – привел пример специалист.

Давлекамова также отметила, что сбалансированный завтрак переваривается организмом постепенно, что позволяет равномерно выделять энергию и долго сохранять ощущение сытости.