Здание бывшего корпуса завода потеряло культурный статус и станет частью новой застройки.

Корпус для испытания пылящих машин Сибирской машиностроительной станции 1912 года на улице Правый Берег Иртыша, 153/1, который с декабря 2020 года являлся выявленным объектом культурного наследия, решили не включать в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Такое решение было принято в апреле текущего года по итогам государственной историко-культурной экспертизы.

Некоторое время здание использовалось как корпус бывшего санатория-профилактория «Рассвет». По данным техпаспорта строения, ранее там было организовано физиолечебное отделение, зубопротезный кабинет, а позже – детское отделение санатория.

В апреле Архитектурно-градостроительный совет Омской области с учетом дальнейшей доработки согласовал компании GloraX концепцию строительства жилого комплекса «Заозерная», который должен разместиться на месте бывшего санатория «Рассвет» за СибАДИ. Тогда же застройщика попросили сохранить выявленный объект культурного наследия.

В компании GloraX отмечали, что историческое здание планируют сохранить и использовать для коммерческих или социальных целей. Однако статус «выявленного объекта культурного наследия» усложнял проведение любых, в том числе ремонтных, работ в здании.

Как сообщали «РБК Омск» в пресс-службе GloraX, проект строительства подразумевает не только сам ЖК, но и благоустройство набережной, детского сада и блока начальных классов.