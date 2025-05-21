Проблему пробок, которая усугубится при строительстве нового микрорайона, будут решать за счет дороги-дублера.

Сегодня, 21 мая, на пленарном заседании Омского городского Совета депутаты приняли изменения в правила землепользования и застройки ради инвестпроекта, который предполагает формат комплексного развития территории. Речь идет о площадке в районе бывшего санатория «Рассвет» в Советском округе, где федеральный девелопер GloraX планируется построить 11 домов разной этажности: от 5 до 25 этажей. Новый микрорайон рассчитан на проживание более 4,7 тыс. человек.

Также проектом запланировано размещение более 800 парковочных мест, как в подземных паркингах, так и на открытых площадках. Помимо этого, в планах застройщика обустройство набережной вдоль своего ЖК с инфраструктурой.

Наибольшее беспокойство в связи со строительством нового комплекса вызывает транспортное сообщение в этом районе: сейчас проспект Мира испытывает крайние нагрузки из-за ремонта моста у Телецентра, появление нового микрорайона приведет к еще большей нагрузке на дорожную сеть.

– Город Омск – город миллионник, он должен развиваться. Сейчас это запущенная территория. Безусловно, всех интересует в том числе и дальнейшее развитие транспортной системы. Поэтому обсуждение идет, и в процессе строительства, конечно, будем находить оптимальные решения, – отметил мэр Омска Сергей Шелест.

Вариант разгрузки проспекта Мира есть, и, как оказывается, не один. Инвестор предлагает развить улицу Твардовского в качестве выезда на проспект, а также создать новый перекресток со светофором. Депутат Антон Ремнев рассказал еще об одном предложении.

– Я входил в комиссию, которая рассматривала вопрос продолжения улицы Андрианова, в том числе через частный сектор и земли учебных заведений, – сказал Ремнев. – Получается, новая улица вдоль набережной до «Зеленого острова», выезд на мост с этого дублера не совсем реализуем из-за перепада высот, но, если нужно в центр, можно по этой улице ехать прямо. Предложение сейчас находится в министерстве транспорта на рассмотрении.

Спикер горсовета Владимир Корбут сообщил, что на рабочем совещании застройщик предлагал сделать дорогу под сухим пролетом моста у Телецентра.

– Я хотел бы отметить, что данный вопрос не принимался в скоротечном порядке, – подчеркнул Корбут. – Речь идет о комплексном развитии территории: предусмотрены новые учреждения для детей дошкольного и начального школьного возраста, еще 240 миллионов рублей наш бюджет получит в качестве компенсации за рост числа обучающихся в этом микрорайоне. По дорожному и транспортному обеспечению, конечно, существуют определенные проблемы, но сейчас это заброшенная территория, на которую даже жалко смотреть. Набережная реки Иртыш достойна быть великолепной и привлекательной, застройщик не только на своем участке – 300–400 метров – готов ее обустроить, а полностью до моста. Я считаю, что сегодня наш город не является лидером по вводу жилья среди других субъектов Российской Федерации и пренебрегать таким предложением нельзя.

В итоге депутаты подавляющим большинством проголосовали за проект и в первом чтении, и в целом.