Концепцию рассмотрели на заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской области.

Федеральный девелопер GloraX представил концепцию застройки флагманского проекта GloraX Заозерная. Его рассмотрели на заседании Архитектурно-градостроительного совета Омской области.

Этот проект планируют реализовать на правом берегу Иртыша. Концептуальное решение застройки с учетом проектируемой концепции благоустройства набережной представили вице-президент блока проектирования Павел Гаврилов и директор департамента развития и GR Степан Аверин.

Члены совета рассмотрели архитектурно-пространственную композицию микрорайона, а также формируемый застройкой речной фасад и его увязку с существующим рельефом местности. Губернатор Омской области Виталий Хоценко согласовал концепцию для дальнейшей глубокой проработки улично-дорожной сети, фасадных и объемно-планировочных решений.

В ближайшей перспективе GloraX презентует детализированный архитектурный облик застройки с проработанными решениями по подсветке зданий и благоустройству территории.

Напомним, Омск является одним из 10 регионов страны, в которых представлен федеральный девелопер GloraX. Проект GloraX Заозерная будет расположен на первой береговой линии реки Иртыш рядом с Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом (СибАДИ).

Локация отличается хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой – поблизости расположен парк культуры и отдыха «Советский», пляж, государственные университеты, спортивный комплекс «Авангард». Участок строительства находится на возвышении относительно реки Иртыш, поэтому из жилого комплекса будет открываться красивый вид.

Начало реализации GloraX Заозерная запланировано на второе полугодие 2025 года.