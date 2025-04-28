Подрядчику предстоит выполнить работы за 370 млн рублей.

Власти Омска проводят уже третий тендер на строительство разборного бассейна на территории бывшей спортивной площадки «Сатурн», расположенной на улице Бульварной, за Домом Печати. Организацией торгов занимается региональная структура управления объектами спорта.

Изначально контракт оценивался в сумму около 312 миллионов рублей, но после отмены первой процедуры торгов его цену подняли до 370 миллионов. Во втором раунде участвовало пять претендентов, в результате чего итоговая сумма снизилась до примерно 258 миллионов рублей. Но 24 апреля территориальное управление Федеральной антимонопольной службы Омской области признало проведенные торги недействительными.

Новый аукцион организован с начальной ценой 370 миллионов рублей. Победителю конкурса потребуется собрать модульный бассейн с шестью полосами для плавания, оборудовать помещение всей необходимой техникой, составить проект благоустройства территории и присоединить строение к инженерным коммуникациям.

График реализации проекта остался таким же: доставка оборудования займет первые 100 дней после подписания контракта, затем последует этап монтажа длительностью 105 дней. Завершить весь комплекс мероприятий, включая благоустройство территории, необходимо до 15 декабря текущего года. Определение победителя повторного аукциона запланировано на 13 мая.