Решающие матчи пройдут в Омске 29 и 30 апреля.

Молодежный хоккейный клуб «Омские Ястребы» готовится удивить поклонников масштабностью предстоящих матчей плей-офф. Впервые в своей истории коллектив проведет игры серии плей-офф на главной арене города – «G-Drive Арене», рассчитанной на 12 тысяч зрителей.

Клуб приглашает всех желающих поддержать команду бесплатно: вход на оба решающих поединка, назначенных на 29 и 30 апреля, будет свободный. Помимо матчей, фанатов ожидает развлекательная программа: автограф-сессия капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, выступление музыкальной группы «Кассета» и грандиозный розыгрыш десяти абонементов на будущий сезон КХЛ.

Сейчас команда борется в полуфинале против одного из лидеров Запада – «СКА-1946». Первый и второй матчи соперники уже провели в Санкт-Петербурге 25 и 26 апреля. На своей домашней арене «армейцы» повели в серии 2:0.