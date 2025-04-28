Заключенные стали чаще обращаться к уполномоченному по правам человека.

Доклад уполномоченного по правам человека по Омской области Ирины Касьяновойза 2024 год содержит статистические данные, позволяющие классифицировать региональные исправительные учреждения по числу поступивших обращений, включая жалобы осужденных. Согласно отчету, в 2024 году произошел существенный рост числа обращений из мест лишения свободы – с 153 до 197.

Анализ показывает, что наибольшее количество жалоб поступает из исправительной колонии № 3, откуда в 2024 году уполномоченный получил 34 обращения. Интересно отметить, что две трети из них (23 случая) исходили от трех конкретных заключенных, задававших вопросы правового характера.

После ИК-3 с 34 обращениями идут: ИК-6 – 14 обращений, ИК-9 – 8 обращений, КП-12 – 8 обращений и ИК-4 – 6 обращений.

Практически каждое четвертое обращение связано с утверждениями о нарушениях прав заключенных, включая трудности с получением необходимой медицинской помощи.

Кроме того, стоит обратить внимание на частые смены руководства в ИК-3 в течение 2024 года. Так, до середины января и с начала февраля до середины апреля учреждением руководил Валерий Кехтер, с апреля по август – Вячеслав Колчак, а с августа и по сей день исправительной колонией управляет Владимир Качесов.