Мужчина передвигается медленно и страдает серьезными проблемами со здоровьем.

С 25 апреля волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» активно разыскивают пропавшего жителя поселка Русская Поляна Омской области Клипача Владимира Владимировича, которому исполнилось 79 лет. Последний раз пенсионера видели днем 25 апреля, когда он проводил свою гостившую родственницу, а потом бесследно исчез.

Владимир Владимирович страдает серьезными проблемами со здоровьем, передвигается крайне медленно и вряд ли сможет самостоятельно вернуться домой. Его физическое состояние требует срочной медицинской помощи, и каждая минута промедления критична.

Волонтеры ищут пожилого мужчину в окрестностях поселка и призывают всех неравнодушных присоединиться к поиску. Особые приметы: рост 180 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в бежевую рубашку в клетку, темные спортивные штаны и сланцы.

Если вам встретится мужчина похожего возраста и внешности, немедленно свяжитесь с координатором поисков Еленой по номеру телефона +7 (960) 998-83-36.