Лишь 0,36% поездок в Омске совершаются с превышением скорости.
Омские автомобилисты признаны одними из наиболее дисциплинированных водителей страны согласно исследованию онлайн-сервиса «2ГИС». Согласно представленным данным, лишь 0,36% поездок омичей сопровождаются нарушениями установленного ограничения скорости, что позволило городу занять третью позицию в списке российских мегаполисов с минимальным числом превышений скоростного режима.
Однако статистика выявила отдельные участки дорог, где автовладельцы все же склонны превышать допустимую скорость. Наиболее проблемной зоной оказалась улица Заозерная возле моста около Телецентра, где фиксируется наибольшее количество нарушений ПДД.
– А если перевести эти нарушения в денежный эквивалент, сумма штрафов превысила бы почти 5 млн рублей, – говорится в исследовании «2ГИС».
Жители Москвы заняли первое место по количеству зафиксированных превышений скорости перед камерами дорожной полиции в течение 2024 года. Всего за этот период было зарегистрировано 6 тыс. правонарушений, общая сумма штрафов составила примерно 3 млн. рублей.