Популярностью пользуется свинина, домашний маринад и гриль-решетка.

В преддверии майских праздников в Омске специалисты изучили потребительскую активность горожан. Согласно данным крупной сети супермаркетов, существенно вырос спрос на продукты для приготовления шашлыка.

Наблюдается двукратный рост продаж мясной продукции в Омске по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом пользуется свинина, выбранная 53 % покупателей. Второе место занимает курица с показателем 25 %, далее идет говядина с результатом 9 %. Наименьшей популярностью пользуются баранина – 7 %, индейка, утка и другие виды мяса – 6 %.

Исследование показало, что большинство омичей любят готовить шашлык дома, самостоятельно маринуя мясо. Покупатели часто используют такие ингредиенты для маринада, как репчатый лук, сок лимона и газированную воду. Примечательно, что наибольшим спросом у местных жителей пользуются гриль-решетки – их предпочитают 52 % опрошенных, тогда как в других регионах страны традиционно используют обычные металлические шампуры.

Напомним, что с 7 апреля в Омской области введен специальный противопожарный режим. В рамках этого режима жителям и гостям региона запрещается разжигать костры, сжигать стерню полей, листья, сухостой и любые отходы. Важно подчеркнуть, что запрет распространяется и на использование открытого огня в мангалах; соответственно, приготовление шашлыков временно недопустимо.