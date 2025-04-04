Омск-Информ
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·Общество

Особый противопожарный режим введен на территории области раньше срока.

В Омской области раньше планируемых сроков вводят особый противопожарный режим. В постановлении сообщается, что с 7 апреля на территории региона запрещается разведение костров, использование открытого огня (к нему относятся: сжигание мусора, травы, листвы и иных материалов), а также выжигание сухой травы. 

Посещение лесов омичами также ограничено, если они не являются добровольными пожарными или волонтерами. Закончится особый противопожарный режим 7 июня. 

Ранее сообщалось, что в Омской области за неделю было зафиксировано 77 очагов возгорания. 

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·Общество

Особый противопожарный режим введен на территории области раньше срока.

В Омской области раньше планируемых сроков вводят особый противопожарный режим. В постановлении сообщается, что с 7 апреля на территории региона запрещается разведение костров, использование открытого огня (к нему относятся: сжигание мусора, травы, листвы и иных материалов), а также выжигание сухой травы. 

Посещение лесов омичами также ограничено, если они не являются добровольными пожарными или волонтерами. Закончится особый противопожарный режим 7 июня. 

Ранее сообщалось, что в Омской области за неделю было зафиксировано 77 очагов возгорания. 

1009