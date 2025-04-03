Особый противопожарный режим в Омской области введут раньше срока.

В Омской области продолжается мониторинг пожарной обстановки. За последнюю неделю марта Центр управления в кризисных ситуациях зафиксировал 77 термоточек в 14 районах региона. 70 из них находились в пределах пяти километров от населенных пунктов. Больше всего термоточек – 24 – обнаружено в Называевском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Омской области.

Для мониторинга используется специальное приложение МЧС России, которое обрабатывает спутниковые данные. Система определяет координаты очагов возгорания, их удаленность от населенных пунктов и, учитывая погодные условия, ветер, автоматически оценивает уровень риска для населения. Ежедневный прогноз по пожарной обстановке рассылается более чем двумстам адресатам, включая все единые дежурно-диспетчерские службы и органы власти Омской области и 32 районов. Для взаимодействия между ведомствами предусмотрена специальная система быстрого оповещения.

Специалисты отмечают, что большинство термоточек фиксируется на бесхозных землях, причем примерно половина из них подтверждается при проверке на месте. Оперативные группы выезжают по указанным координатам, оценивают площадь пожара и, если необходимо, привлекают к тушению пожарные подразделения МЧС в помощь работникам лесхозов.

В этом году в Омской области сезоны паводка и пожаров начались одновременно. В связи со сложной обстановкой, особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров и сжигание травы, будет введен раньше, чем в прошлом году.