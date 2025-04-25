Омский вуз показал результаты лучше, чем в 2024 году.

Агентство RAEX составило предметные рейтинги вузов России по 35 направлениям. В списки вошли 166 вузов из 40 российских регионов.

Омский ГАУ вошел в рейтинг по направлению «Сельское хозяйство». В этом году вуз улучшил свои позиции и занял 9-е место. Годом ранее ОмГАУ занимал десятое место.

Отметим, что для построения рейтингов использовали статистические показатели, а не результаты опроса экспертов. Эксперты оценивали три миссии университета – образовательную, научную и общественную.

Такие рейтинги позволяют выяснить, какие вузы лучше всего проводят образовательную и научную подготовку студентов. В списки вошли только вузы, которые набирают первокурсников, а также в них обучается от 100 до 200 человек по необходимому направлению.