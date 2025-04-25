Уход, предположительно, связан с провальной политикой обеспечения детей-сирот.

Вчера, 24 апреля, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение 128-рк об отставке министра имущественных отношений Евгения Козлова. Официальная формулировка при увольнении - по собственному желанию. Однако по данным Om1.ru, реальная причина ухода министра – неудовлетворительная работа по обеспечению жильем детей-сирот.

В прошлом году министр проходил по уголовному делу о халатности как раз таки в обеспечении жильем детей-сирот, но был оправдан, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек. Причиной разбирательства стало непредоставление квартир детям-сиротам в 2020 году.

Органы следствия пришли к выводу, что министр должен был выступить инициатором внесения изменений в нормативные акты правительства Омской области, определяющие порядок предоставления жилой недвижимости детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечительства. Поскольку необходимые поправки внесены не были, аукционы на приобретение жилья не состоялись, и регион вынужден был вернуть в федеральный бюджет 122 млн рублей, которые могли бы пойти на покупку 71 жилого помещения.