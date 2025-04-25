Год назад из областной и муниципальной казны на это направлялось около 60 млн рублей, сегодня – меньше 43.

Летом 2025 года детские оздоровительные и палаточные лагеря, находящиеся в ведении мэрии Омска, примут около 5 тыс. детей. Предполагается проведение 26 смен, сообщает РБК Омск. Год назад лагеря организовали 28 смен и приняли около 5,1 тыс. детей.

Финансирование программы оздоровления детей также сократится по сравнению с прошлым годом. Субсидии из бюджета Омской области составят около 37,9 млн рублей, дополнительное финансирование из городского бюджета – примерно 4,7 млн рублей. Таким образом, общий объем средств, выделяемых на отдых детей, составит более 42,5 млн рублей. В 2024 году на эти цели направили более 59 млн рублей из региональных и муниципальных источников.

По состоянию на 10 апреля родители подали свыше 5 тыс. заявок на детский отдых в летних лагерях. Принято более трех тысяч положительных решений, отказов свыше 1,1 тысячи. Причины отказов разные: дублирование заявок, отсутствие регистрации ребенка в Омске, неполучение родителем официального трудоустройства или выбор периода отдыха, который уже прошел. Нередко родители выбирают лагерь, не участвующий в программе летнего отдыха.